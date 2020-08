Kalashnikov ha creato il nuovo fucile d'assalto AK-19 con calibro NATO - Video

"Kalashnikov" ha creato un nuovo fucile d'assalto AK-19 in calibro 5,56 × 45 mm NATO (munizioni delle mitragliatrici leggere in dotazione alle truppe della Nato - ndr). La presentazione avverrà al forum Armya-2020, ha detto a Sputnik l'ufficio stampa della società.

"Il fucile d'assalto AK-19 sarà presentato per la prima volta al forum Army-2020", ha fatto sapere la società.

Secondo un video pubblicato sul canale Telegram della società, il fucile d'assalto è basato sull'AK-12 ma con calibro NATO 5,56 mm. Si noti che le sue caratteristiche principali sono un calcio telescopico leggero con un'ergonomia migliorata, una nuova tacca di mira e un soppressore di fiamma a fessura con la possibilità di montare un silenziatore.

Il fucile d'assalto AK-12 di calibro 5,45 mm è stato sviluppato come parte del programma Ratnik come elemento di un futuro complesso per l'equipaggiamento dell'esercito russo messo in servizio alla fine del 2018. Si posiziona come una nuova piattaforma sulla base della quale si prevede di produrre armi di vari calibri e scopi, sia militari che civili. La versione civile dell'AK-12 si chiama AK TR3.

Il Forum Army-2020 si terrà dal 23 al 29 agosto nel "Patriot Park" vicino a Mosca.