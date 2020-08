Lukashenko: ai confini occidentali della Bielorussia si sta verificando rafforzamento militare NATO

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato che è in corso un concentramento delle forze della NATO, inclusi carri armati e aerei, ai confini occidentali del suo paese e ha avvertito che non permetterà a potenze straniere d'interferire negli affari politici interni del paese.

"Guardatevi intorno: ci sono carri armati, ci sono aerei che decollano a 15 minuti dai nostri confini. E questo non avviene per caso! Le forze della NATO stanno schierando i loro carri armati alle nostre porte. Un concentramento di forze militari è in corso vicino al confine occidentale", ha detto Lukashenko, parlando a una manifestazione di sostenitori a Minsk domenica.

Intervenendo davanti a migliaia di sostenitori, il primo comizio dalle elezioni presidenziali di domenica scorsa e dalla settimana di disordini che ne è seguita, il presidente bielorusso ha sottolineato che non accetterà una nuova tornata di elezioni come richiesto dall'estero.

"La Lituania, la Lettonia, la Polonia e, sfortunatamente, la nostra fraterna Ucraina e la sua leadership ci stanno ordinando di tenere nuove elezioni. Se accettiamo di essere allineati, andremo in tilt e non stabilizzeremo mai più il nostro dirigibile (di stato). Noi moriremo come Stato, come popolo, come nazione", ha detto Lukashenko.

Affrontando le accuse di esponenti dell'opposizione secondo cui avrebbe falsificato le elezioni, Lukashenko ha affermato che era impossibile, date le dimensioni del suo margine di vittoria. "Le elezioni si sono svolte. È impossibile falsificare un risultato con oltre l'80%. Questo non può accadere... Chi terrà queste nuove elezioni? Chi parteciperà a queste elezioni? Banditi e ladri!" ha suggerito.

Il presidente ha aggiunto che non permetterà che la Bielorussia venga ceduta a nessuno. "Insieme, abbiamo costruito, nonostante le difficoltà e le mancanze, un bel paese... Se qualcuno vuole rinunciare al paese, anche quando sarà morto, non glielo permetterò", ha detto.

Il leader bielorusso, al potere dal 1994, e domenica scorsa ha vinto il sesto mandato consecutivo, ha aggiunto di non essere aggrappato al potere. "Non sono qui perché ho afferrato saldamente il potere. Per un quarto di secolo, ho dato la mia giovinezza e gli anni migliori della mia vita per servire voi e la nostra Patria... Loro (l'opposizione) stanno gridando "Vai via !". Nessun problema, nessun problema. Presidenti vanno e vengono... Ma poi cosa? E chi aspetteremo qui domani? Chi dovremo sfamare domani?" si è chiesto.