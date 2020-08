La Cina mostra per la prima volta il nuovo bombardiere H-6J

Il nuovo bombardiere Xian H-6J è stato mostrato al pubblico per la prima volta durante le manovre delle forze armate della Cina.

Come riporta il portale cinese Nanfangwang, di recente i bombardieri H-6G e H-6J hanno effettuato diversi voli per partecipare alle esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale. Per l’aereo H-6J si è trattato della prima uscita.

Il velivolo H-6 è una versione costruita su licenza del bombardiere strategico Tupolev Tu-16 dell'Unione Sovietica. A seconda del modello l’H-6 può trasportare fino a nove tonnellate di bombe, anche termonucleari, missili da crociera aria-superficie e antinave.

Lo scorso 6 luglio il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha accusato gli Stati Uniti di tentativi di minare la pace nel Mar Cinese Meridionale, a seguito di un'esercitazione navale statunitense nella regione.

Lo scorso 4 luglio le portaerei statunitensi Nimitz e Ronald Reagan, accompagnate da un bombardiere B-52 Stratofortress, hanno condotto un'esercitazione marittima nel Mar Cinese Meridionale mentre negli USA veniva celebrato il Giorno dell'Indipendenza. Nel frattempo la Cina stava svolgendo manovre militari vicino alle Isole Paracelso (note in Cina come l'arcipelago Xisha), oggetto di contesa con il Vietnam.