Caccia russo Su-27 si alza di nuovo in volo per intercettare aereo spia USA

“Il 10 agosto 2020, dai sistemi di controllo aereo russi sulle acque neutre del Mar Nero sono stati rilevati due obiettivi in volo che si stavano avvicinando verso il confine di Stato della Federazione Russa. Per intercettare gli obiettivi, è stato fatto decollare un caccia Su-27 delle forze di difesa aerea del Distretto Militare Meridionale”, riporta il Centro in una nota.

Il comunicato dichiara che l’equipaggio del caccia russo ha identificato i velivoli da una distanza di sicurezza come un aereo da ricognizione strategico RC-135 della US Air Force e un aereo da pattugliamento P-8A Poseidon della US Navy.

“Dopo che l'aereo statunitense ha invertito la rotta allontanandosi dai confini russi, il caccia ha fatto ritorno alla propria base di dislocazione permanente. L’intero volo dell’aereo Su-27 è stato effettuato rigorosamente in conformità con le regole internazionali. Non ci sono state violazioni del confine di stato della Federazione Russa da parte di aerei da ricognizione americani”, aggiunge il Centro nazionale di controllo della difesa.

Stando al servizio di monitoraggio aereo Plane Radar, l'aereo da ricognizione strategico RC-135W è partito dalla base Baia di Suda, isola Creta, in Grecia, mentre il P-8A Poseidon è partito dalla base aerea Sigonella, in Sicilia.

Quest'estate si sono intensificati i voli degli aerei statunitensi in prossimità dei confini russi, particolarmente, sul Mar Nero, e quando velivoli stranieri vengono rilevati, i caccia russi vengono alzati per effettuare intercettazioni. Dall'inizio di luglio sono stati segnalati almeno dieci episodi del genere. Ieri, un caccia Su-27 ha intercettato un aereo da ricognizione americano EP-3E Aries sulle acque neutre del Mar Nero.

Tali episodi a volte coinvolgono anche i P-8A Poseidon di stanza a Sigonella.