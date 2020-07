Intercettato aereo militare americano sul Mar Nero da caccia russo Su-27

Si specifica che l'equipaggio dell'aereo russo si è avvicinato ad una distanza di sicurezza dal velivolo riuscendo ad identificarlo.

"Dopo che l'aereo americano si è allontanato dai confini nazionali, il caccia russo è tornato in sicurezza alla propria base", si afferma nella nota.

Il dipartimento militare ha sottolineato che il volo del Su-27 è avvenuto rigorosamente in conformità con le norme internazionali per l'uso dello spazio aereo. A sua volta l'aereo americano EP-3E non ha sconfinato in Russia.

Ieri il ministero della Difesa russo aveva comunicato che un caccia Su-27 aveva intercettato aerei da ricognizione americani in avvicinamento verso i confini russi nel Mar Nero.