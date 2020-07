Carro armato russo T-72B3 si trasforma in "sottomarino" - Video

Il T-72B3 è l'aggiornamento di terza generazione del leggendario carro armato da battaglia sovietico T-72. Secondo un video recentemente pubblicato dal ministero della Difesa russo, i nuovi tank ora sono in grado di adempiere ai loro compiti non solo sulla terraferma, ma anche quando vengono immersi sotto diversi metri d'acqua.

Gli spettatori internazionali sono rimasti sorpresi nel vedere un carro armato T-72B3 russo trasformarsi in un "sottomarino" per attraversare un fiume profondo cinque metri e continuare la sua missione senza nessun problema, secondo i commenti dei giornalisti del quotidiano argentino Clarin.

Il video che li ha sbalorditi così tanto è stato originariamente pubblicato dal ministero della Difesa russo sul suo canale YouTube, per mostrare come gli equipaggi dei carri armati T-72B3 padroneggiano la "guida subacquea" durante i test nella regione di Orenburg. Secondo il ministero della Difesa russo, i carri armati sono dotati di "condotte d'aria speciali" che consentono loro d'immergersi in acque profonde fino a cinque metri senza disturbare il loro percorso o funzionamento. I conducenti di carri armati vengono "guidati da dispositivi, evitando ostacoli e curve strette", ha detto il ministero.

I giornalisti argentini, che hanno definito il T-72B3 "un'arma mortale", hanno trovato il filmato "scioccante".

“Il T-72 da 41 tonnellate si tuffa in un fiume profondo cinque metri. E poi emerge sull'altra sponda per continuare la sua missione come se nulla fosse successo ”, hanno scritto.

Il T-72B3 è la versione di terza generazione del carro armato da battaglia sovietico T-72, entrato in servizio per la prima volta nel 1971. Di recente ha impressionato gli spettatori durante la parata del 24 giugno sulla Piazza Rossa, dove una telecamera è "entrata" nel carro (in un video fatto al computer) per rivelare l'interno del veicolo militare.