Teheran promette una risposta per le azioni di disturbo dei caccia USA contro un volo di linea

"La Repubblica islamica dell'Iran non lascerà senza risposta alcuna azione ostile contro la nazione iraniana e mostrerà reazioni decisive e appropriate a qualsiasi mossa poco saggia". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Seyed Abbas Mousavi, secondo quanto riporta Tasmin News.

Mousavi ha anche definito l'azione una violazione della legge internazionale sull'aviazione e un'interruzione della pace e della sicurezza regionali.

"Un tale atto è illegale, pericoloso e un esempio di gioco con la vita di persone innocenti, soprattutto perché, contrariamente a quanto affermato, la distanza di sicurezza non è stata affatto osservata", ha sottolineato il portavoce.

Mousavi ha etichettato come ridicola l'affermazione del portavoce del CENTCOM secondo cui gli aerei da guerra americani stavano conducendo una "regolare ispezione visiva" dell'aereo passeggeri della Mahan Air a distanza di sicurezza durante la loro "missione aerea di routine", nei pressi della base aerea siriana di al-Tanf, indicando che la mossa comprende una serie di violazioni.

"Sia la presenza delle truppe statunitensi in Siria sia le missioni aeree dei loro aerei da guerra erano illegali. Ancora più importante, nessuno ha permesso agli USA di ispezionare gli aerei passeggeri in cielo usando i suoi caccia militari", ha aggiunto, secondo il sito web del Ministero degli Esteri.

Infine ha messo il guardia Usa e Israele contro qualsiasi nuova missione avventuristica nella regione, ammonendo che la stabilità e la sicurezza della regione dell'Asia occidentale non dovrebbero essere utilizzate come un giocattolo per le elezioni statunitensi. Per questa ragione Teheran prenderà dei provvedimenti.

"La Repubblica islamica dell'Iran perseguirà l'atto degli Stati Uniti facendo riferimento a organi legali internazionali, in particolare l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), e non consentirà agli Usa di prendersi gioco di tutte le leggi internazionali con tali comportamenti prepotenti", ha avvertito.

Le azioni di disturbo dei caccia Usa

Secondo quanto riportato dai media iraniani, 2 caccia americani si sono avvicinati in modo "aggressivo" ad un aereo di linea iraniano che stava volando attraverso lo spazio aereo siriano. Sui social è stato diffuso un video ripreso dall'interno dell'aereo civile.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7 — Rohollah Faghihi (@FaghihiRohollah) July 23, 2020

​L'aereo di linea iraniano è poi atterrato all'aeroporto di Beirut in sicurezza. Tutti i passeggeri dell'aereo iraniano sono scesi, tra di loro ci sono solo alcuni lievemente feriti, segnala la Reuters con riferimento all'amministrazione dell'aeroporto di Beirut.