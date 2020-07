Usa, sparatoria in una base militare della Florida provoca un morto e un ferito

Una persona è stata uccisa e un'altra ferita durante una sparatoria avvenuta all'interno della base militare di Hurlburt Field della US Air Force, situata nella contea di Okaloosa, in Florida, . La persona ferita è stata trasportata all'ospedale.

"Una persona è stata dichiarata morta e un'altra ferita. L'identificazione del defunto sarà riservata per 24 ore in attesa della notifica alla famiglia. La persona ferita è stata trasportata in un ospedale locale", ha riferito il comando del sito dell'aviazione in una nota pubblicata su Facebook.

L'incidente è stato descritto dalla base come un "disturbo armato interno". L'allarme è stato lanciato verso le 19.00 ora locale.

La base è stata chiusa dopo la segnalazione di alcuni "disordini armati domestici" intorno alle 19:00 locali. Dopo circa un'ora è stato emesso un annuncio di cessato allarme, in seguito all'intervento delle forze speciali del campo e delle forze di polizia locali che hanno messo in sicurezza la base.

Il comandante della base, Jocelyn J. Schermerhorn, ha espresso le sue condoglianze ai familiari delle vittime dell'incidente, specificando che atti del genere non sono "perdonati".

"Le mie condoglianze - scrive l'alto ufficiale in una nota di Facebook - vanno a tutti coloro che sono colpiti da questa tragedia senza senso. Oggi c'è stato un disturbo domestico armato sulla nostra base, che ha provocato uno morto e uno ferito. Il Primo Stormo speciale operativo non perdona la violenza domestica. Lavoriamo costantemente per attenuare questa inutile violenza attraverso le nostre risorse e programmi offerti a tutti i membri di Hurlburt Field. Apprezzo molto la risposta eccezionale dei nostri difensori, medici e degli sceriffi della contea di Okaloosa. Ringrazio la comunità - infine - per il vostro continuo sostegno ai nostri aviatori e famiglie in questo periodo".

L'Ufficio Speciale Investigativo dell'Aeoronautica militare ha avviato un'indagine sull'incidente. All'inizio di giugno, due aviatori statunitensi sono morti durante in un altro incidente di fuoco avvenuto nella base aerea Grand Forks nel Nord Dakota.