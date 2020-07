Superati test statali da nuova pistola-mitragliatrice Kalashnikov

In Russia sono stati completati i test di stato della nuova pistola-mitragliatrice Kalashnikov, si legge in un comunicato stampa della nota società russa produttrice di armi da fuoco.

La commissione interdipartimentale ha riconosciuto il prodotto come idoneo per la produzione di massa e ha raccomandato di assegnargli il nome di "pistola-mitragliatrice Kalashnikov PPK-20 da 9 millimetri" per perpetuare la memoria del celeberrimo progettista Viktor Mikhailovich Kalashnikov.

Durante lo svolgimento dei test, la pistola-mitragliatrice Vityaz-SN prodotta in serie è stata presa come base. Gli sviluppatori hanno tenuto conto delle osservazioni emerse nell'uscita del modello specificato.

Nella nuova pistola sono state migliorate significativamente sia l'ergonomia dell'arma stessa che le attrezzature ad essa collegate, oltre ad un'affidabilità superiore.

Inoltre al nuovo modello è stata aggiunta una componente per dotarlo di silenziatore.