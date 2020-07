I piani di difesa della NATO contro la Russia obsoleti - Ricercatrice norvegese

La ricercatrice dell'Accademia Navale norvegese, Ida Holst-Pedersen Kvam, ha avvertito che in caso di conflitto, la Russia sarà in grado di ottenere il controllo della contea più settentrionale della Norvegia senza nemmeno scontrarsi con le forze di terra.

Dall'era della guerra fredda in poi, le forze armate norvegesi hanno pianificato l'inizio di un'invasione russa nella contea di Finnmark, che confina con la regione di Murmansk e la penisola di Kola. Secondo la ricercatrice dell'Accademia Navale Norvegese, tuttavia, la situazione è cambiata e la pianificazione degli ultimi 60 anni è ormai superata.

"La Norvegia e la NATO sembrano progettare lo scenario sbagliato", ha detto la ricercatrice Ina Holst-Pedersen Kvam all'emittente nazionale NRK. “Non è scontato che sia necessario occupare il Finnmark per proteggere gli interessi russi in una grande guerra con la NATO. I piani di guerra sovietici, che includevano l'occupazione del Finnmark, furono sviluppati in una situazione diversa e in condizioni tecnologiche significativamente diverse rispetto a oggi”.

Kvam ha definito questa prospettiva di "vecchio stile". Secondo lei, l'elevata attività della NATO nelle acque settentrionali, in particolare le esercitazioni Trident Juncture del 2018 che prevedevano una portaerei americana, ha spinto un cambiamento nella pianificazione della Russia, con l'arcipelago delle Lofoten nella contea di Nordland che sta emergendo come nuovo punto focale.

"È probabile che la Russia abbia interpretato la presenza della portaerei come conferma che Lofoten è di nuovo rilevante nei piani di guerra americani e ha adeguato di conseguenza la sua attività militare. Solo in seguito hanno spinto l'attività più a ovest, in particolare intorno alle Lofoten ”, ha affermato Kvam, ovvero “aree costiere in gran parte non protette con fiordi profondi e grandi montagne” a sud del Finnmark.

Al contrario, occupando il Finnmark, che è caratterizzato da un terreno pianeggiante e una ombra radar minima, la Russia rischia grandi perdite con un guadagno militare minimo, ha riflettuto.

“Se la Russia installasse i suoi sistemi missilistici a lungo raggio nelle Lofoten, controllerebbe gran parte della Norvegia settentrionale e delle aree marittime ancora più a ovest. Inoltre, le forze dell'esercito a Troms e Finnmark sarebbero isolate dal resto della Norvegia", ha detto Kvam.

Secondo Kvam, che si è occupato dello sviluppo delle armi e della strategia della Russia in un articolo peer-reviewed, la Norvegia e la NATO non tengono conto dei cambiamenti significativi nella tecnologia, nella strategia e nelle tattiche delle armi da parte russa e quindi rischiano di perdersi completamente in futuro conflitto.

Mentre l'esercito norvegese si sta ancora preparando per un attacco a terra aggiungendo un nuovo battaglione di Porsanger e una nuova compagnia di guardie di frontiera, Kvam ritiene che la Russia sarebbe in grado di ottenere il controllo del Finnmark senza metterci piede.

“Oggi, i sistemi di armi russi hanno una gittata che copre l'intero Finnmark. Pertanto, la Russia, senza l'uso delle forze di terra, può controllare lo spazio aereo sul Finnmark e allo stesso tempo distruggere le infrastrutture critiche come aeroporti, banchine e radar. In questo modo, il Finnmark non può più essere utilizzato dagli alleati occidentali e alla Russia è stata assegnata la zona cuscinetto di cui hanno bisogno per garantire la loro capacità nucleare nel nord ", afferma Kvam.

Mentre la Russia sta sviluppando la sua capacità di guerra costiera, Kvam ha avvertito che la Norvegia e la NATO potrebbero rimanere indietro.

“L'attenzione della NATO negli ultimi decenni si è spostata sulla gestione delle crisi e le operazioni lontano dal territorio dell'Alleanza. Ciò ha influenzato la capacità alleata di guerra costiera", ha detto Kvam. "In netto contrasto, la Russia sta pianificando l'esatto contrario, con l'emergere di una significativa potenza costiera in grado di sfruttare le debolezze norvegesi e alleate lungo la costa."

Tuttavia, il punto di Kvam non è stato condiviso dal comando norvegese. Secondo il capo della difesa norvegese, è ancora prevedibile un attacco di terra a Finnmark in una situazione di guerra.

"Il valore del Finnmark in un contesto strategico non è cambiato in modo significativo dalla Guerra fredda", ha assicurato l'ammiraglio Haakon Bruun-Hanssen. "Non credo di vedere cose concrete da parte russa che indicano che Lofoten è uno scenario più rilevante di Finnmark", ha aggiunto.

"Il Finnmark sarà estremamente importante per l'esercito e la Norvegia, in ogni momento", ha detto il colonnello John-Olav Fuglem.

Le relazioni tra Oslo e Mosca sono diventate sempre più tese negli ultimi anni, anche a causa delle reciproche accuse di spionaggio, severa analisi militare e reciproci accumuli militari. Oslo è sempre più diffidente nei confronti dello schieramento militare russo nell'area del Mare di Barents, mentre la Russia è allarmata dall'ampliamento della cooperazione della Norvegia con gli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO, che include, tra l'altro, l'aggiornamento dei radar polari a Vardø e uno spiegamento di Marines americani, che Mosca vede come una provocazione.