Israele bersaglia obiettivi a sud di Damasco - Ministero Difesa Siria

In serata sono state segnalate esplosioni nei cieli su Damasco mentre la difesa aerea siriana era operante.

Alcuni video, postati su Twitter, mostrano missili anti-aerei che volano verso al-Kiswah, una città a sud-ovest della capitale siriana, nella tarda serata di oggi. L'agenzia SANA, citando fonti militari, ha riferito che a seguito dell'attacco sette soldati siriani hanno riportato ferite.

"Alle ore 21.48 di lunedì, gli aerei nemici israeliani hanno lanciato diverse serie di missili dalle alture del Golan in direzione sud Damasco", ha affermato l'agenzia stampa del dicastero militare siriano.

Stando alle dichiarazioni del comando siriano, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto la maggior parte dei missili, e sono stati segnalati solo danni materiali.

Israele ha attaccato diverse volte il territorio siriano nel passato, motivando i raid come indirizzato contro obiettivi iraniani. Damasco ha accusato ripetutamente Israele per aver condotto dei raid aerei illegali sulla Repubblica Araba, chiedendo alla comunità internazionale di fare pressione su Tel Aviv per impedire la perpetrazione di tali atti ostili.