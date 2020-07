La Russia sta sviluppando aereo intercettore a lungo raggio sulla base del MiG-31

Ha anche notato l'unicità del MiG-31 stesso, che non ha analoghi al mondo.

L'interlocutore dell'agenzia ha precisato che alla fine dello scorso anno, la commissione del Ministero della Difesa ha selezionato i progetti più promettenti creati nell'ambito di studi di ricerca e sviluppo.

"Il lavoro in questa direzione continua", ha aggiunto Tarasenko.

In precedenza è stato riferito che la società "MiG" di propria iniziativa sta sviluppando il progetto di un aereo intercettore a lungo raggio. L'ex comandante in capo delle forze aerospaziali, il colonnello generale Viktor Bondarev aveva affermato che i lavori di sviluppo non sarebbero iniziati prima del 2019.

Nel 2018 Tarasenko aveva dichiarato che il ciclo di vita dell'aereo MiG-31 sarebbe terminato entro dieci anni e sarebbe dovuto essere sostituito.