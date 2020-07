Difesa: accordo per la riqualificazione turistica di un'area della Costa Smeralda

Firmato il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa, l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Arzachena per la valorizzazione e la riqualificazione turistico-culturale dell'area che ospita le Cisterne di Cala Battistoni, a Baja Sardinia.

L'area che ospita le Cisterne di Cala Battistoni, a Baja Sardinia appartiene al demanio della Marina Militare.

Il Ministero della Difesa ha raggiunto un accordo con il comune di Arzachena e l'Agenzia del Demanio per una sua valorizzazione e riqualificazione turistico-culturale. L'obiettivo è quello di rifunzionalizzare e valorizzare le cisterne.

L'area, che dà sul mare, verrà suddivisa in quattro zone funzionali: una di primo supporto della balneazione; una sarà adibita a parco; una - quella in cui si trovano le cisterne - sarà convertita in un'area museale della Marina Militare e un'area commerciale a supporto del museo e dell'area di balneazione; una fungerà da sosta-parcheggio. L'intervento sarà realizzato nel pieno rispetto della tutela del paesaggio e dell'ambiente.

"Oggi abbiamo fatto qualcosa di concreto e di utile per i cittadini di Arzachena e tutta la Sardegna", ha dichiarato soddisfatto il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini.