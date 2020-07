Leonardo, consegna all'esercito italiano il primo elicottero AW169 da addestramento

La consegna è avvenuta durante una cerimonia ufficiale alla base del 2° Reggimento dell’Aviazione dell’Esercito “Sirio”, a Lamezia Terme, insieme ai rappresentanti della Forza Armata e dell’Azienda.

Protagonista dell'evento il nuovo elicottero AW169 da addestramento, velivolo costruito negli stabilimenti Leonardo di Vergiate, modello preliminare del programma AW169 LUH (Light Utility Helicopter) che permetterà all’Esercito Italiano di soddisfare l’evoluzione dei bisogni operativi e assicurare una gestione della flotta più efficiente.

La consegna del primo elicottero è stata annunciata oggi, mentre per il secondo la consegna è prevista tra alcuni mesi.

"Unitamente ai due AW169 da addestramento, che agevoleranno il processo di familiarizzazione dell’Esercito Italiano con le caratteristiche basiche della macchina durante lo sviluppo del nuovo LUH, viene fornito da Leonardo un pacchetto completo di supporto logistico e formazione per piloti e personale addetto alla manutenzione" si legge nel comunicato stampa di Leonardo.

Il programma LUH ha come obiettivo quello di sostituire progressivamente modelli in servizio ormai da tempo come l’A109, l’AB206, l’AB205, l’AB212 e l’AB412 per rispondere ai nuovi requisiti operativi. L’introduzione dell’AW169 LUH, sviluppato in modo specifico per l’Esercito italiano, permette anche di avvantaggiarsi di sinergie di tipo logistico, operativo, tecnico, certificativo e addestrativo in vista della progressiva crescita della flotta di AW169 degli operatori governativi in Italia.

​Questo progresso porta avanti la possibilità di effettuare operazioni congiunte efficaci e sicure con altri utilizzatori di questo moderno modello di elicottero e rappresenta un importante salto di qualità in termini di sicurezza nazionale.

"Siamo lieti di celebrare con l’Esercito Italiano la consegna del loro primo AW169 in configurazione da addestramento come primo importante elemento di supporto in vista dell'attuazione del nuovo e più ampio programma LUH. Tale programma rappresenterà certamente l’inizio di una nuova era per capacità, supporto tecnico, flessibilità e interoperabilità nella categoria degli elicotteri leggeri." commenta Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Elicotteri.

Elicotteri di generazione AW169, oltre 220 venduti in tutto il mondo

L'AW169M è la variante militare dell'elicottero bimotore di ultima generazione AW169. L'esclusivo design dell’impianto propulsivo permette di alimentare tutti i principali sistemi a rotori fermi (modalità APU - Auxiliary Power Unit) ottimizzando i tempi di risposta e la disponibilità operativa. La cabina è la più spaziosa della sua classe e assicura rapida riconfigurazione e facilità di ingresso.

Fino ad oggi sono stati ordinati oltre 220 elicotteri AW169 da clienti in tutto il mondo, tra cui operatori militari, forze dell'ordine ed operatori di servizi di pubblica utilità per svolgere una vasta serie di missioni.

A giugno Leonardo e Intermarine hanno sottoscritto un accordo strategico di ricerca e sviluppo per realizzare prodotti di nuova generazione nel mercato navale militare e para-militare. Intermarine è un cantiere navale italiano che sviluppa, progetta e produce navi militari e civili, nonché sistemi e componenti navali. La collaborazione mira alla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e a perseguire opportunità di business.