La Russia celebra il giorno delle truppe missilistiche di contraerea - Video

La storia di queste truppe inizia l'8 luglio 1960, quando venne introdotto l'incarico di comandante delle truppe missilistiche di difesa aerea dell'Urss.

Oggi queste truppe sono la principale forza di contraerea e sono progettate per proteggere le strutture amministrative di più alto livello dello Stato ed i centri nevralgici dell'esercito, le divisioni ed i più importanti centri industriali ed economici e altre strutture sensibili se attaccate dalle forze aerospaziali nemiche.

I complessi antimissili russi sono famosi in tutto il mondo, così come i loro nomi: S-300, S-400 e Pantsir. Sono in grado di garantire la sicurezza contro qualsiasi mezzo di attacco aereo.

