Russia fa un test con uno sciame di caccia Su-35 e Su-57

"Il test è stato condotto in condizioni di combattimento reali. Un gruppo di caccia Su-35 ha fatto parte di questo sciame, mentre il Su-57 ricopriva il ruolo di comando e controllo", ha detto una fonte ai media russi senza specificare la data e il luogo di queste manovre.

Nel frattempo un altro interlocutore del complesso militare e industriale della Russia ha aggiunto che gli aerei hanno implementato ciò che i piloti conoscono come formazione di sciami o stormi. Questo modo di sorvolare un'area consente ai caccia di scambiare informazioni in tempo reale, poiché il sistema di informazione e controllo di ciascun velivolo elabora automaticamente tutti i dati raccolti dai propri sensori e quelli degli altri velivoli.

Tali esercitazioni sono importanti per le forze armate russe perché consentono lo sviluppo di un sistema informativo unificato, ha affermato Murakhovsky, esperto militare e direttore della rivista "Arsenale della Patria".

L'addestramento in uno spazio dati unificato aumenta notevolmente l'efficienza con cui i piloti implementano le loro missioni, hanno osservato entrambe le fonti.

"È importante interagire nell'ordine di combattimento comune. In futuro le informazioni provenienti da tutti i sensori del velivolo, nonché dai sistemi di difesa aerea, dai satelliti e dalle apparecchiature di terra devono entrare in un unico sistema che creerà un ambiente informativo unificato per le forze dispiegate su terra, aria e spazio. Con il supporto dell'intelligenza artificiale, verranno distribuiti i compiti di combattimento, anche per l'aviazione", ha spiegato esperto.

Gli Stati Uniti stanno inoltre sviluppando un sistema simile per i suoi caccia F-35. Tuttavia, nessuna delle due potenze militari è ancora riuscita a costruirlo perché è difficile creare un unico formato di dati per diversi tipi di truppe, ha concluso il giornalista.