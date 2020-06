L'elicottero d'assalto Mi-24 si rifà il volto, nel 2021 atteso il modello con "cabina di vetro"

Lo ha detto ai giornalisti Aleksey Panin, direttore generale della Richag S.p.A, parte della JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET), che cura il progetto per la compagnia di stato russa Rostec.

"Abbiamo ufficialmente chiuso due fasi del lavoro di sviluppo: il progetto tecnico e la documentazione. Il programma per il nuovo elicottero Mi-24 è ora in fase di creazione del prototipo. La macchina sperimentale, come previsto, volerà molto presto e nel primo trimestre del prossimo anno abbiamo in programma di completare i test di fabbrica ", ha detto Panin.

Il direttore ha riferito che la macchina inizierà i test di fabbrica alla fine di quest'anno. "Dopo il completamento dei test di fabbrica, inizieranno i test di Stato. In linea di principio, la macchina come prodotto sarà pronta e potrà essere offerta a clienti stranieri in caso di richiesta", ha aggiunto.

Come specificato nel servizio stampa della KRET, la cabina pilota è realizzata secondo il principio delle ‘cabine di vetro’ ed è attrezzata con le attrezzature più avanzate che offrono la possibilità di pilotare in qualsiasi condizione meteorologica.

"L'elicottero è dotato di un moderno complesso di difesa a bordo, che non ha analoghi in Russia e nel mondo, che consente di proteggere l'elicottero dalle armi più moderne, nonché di condurre ricognizioni elettroniche e soppressione elettronica", ha sottolineato Panin.