La bomba "ninja" USA potrebbe "normalizzare le uccisioni extragiudiziali", temono gli osservatori

Dal primo attacco con droni degli Stati Uniti in Afghanistan nel 2001, il Pentagono e la CIA hanno continuato a utilizzare le cosiddette "armi ninja" in Pakistan, Iraq, Libia, Yemen e Somalia. L'anno scorso, l'amministrazione Trump ha revocato la politica di divulgazione del numero di civili uccisi in tali attacchi.

Lo schieramento di missili di precisione come l'Hellfire R9X, la cosiddetta "bomba ninja" che al posto di esplosivi, è dotata di lame affilate come un rasoio progettate per tagliare a pezzi il nemico, probabilmente causerà un ulteriore aumento degli attacchi di droni, afferma il maresciallo dell'aviazione in pensione Greg Bagwell, ex vice comandante dell'Aviazione militare britannica.

"Meno l'arma è letale, più piccola è l'area che è esposta al pericolo, anche se l'arma non riesce a colpire correttamente" il nemico, ha detto al Telegraph. "Riducendo la portata della distruzione c'è la tentazione di usarla in una situazione in cui non puoi usare un'arma più letale".

A US strike kills a notable al-Qaeda leader in Syria. A video of the car he was in. pic.twitter.com/5qtVukN5O1 modern weapons! — Hassan Hassan (@hxhassan) June 14, 2020

​I commenti di Bagwell sono arrivati ​​sulla scia dei rapporti della scorsa settimana sull'uccisione di due comandanti di Horas al-Din, un gruppo collegato di al-Qaeda che opera in un'area occupata dai ribelli islamisti nella Siria nord-occidentale.

Chris Cole, direttore di Drone Wars UK, una ONG con sede nel Regno Unito che cerca di vietare l'uso di droni armati, ha fatto eco alle preoccupazioni di Bagwell, suggerendo che nuove armi come la R9X aumentano la propensione dei politici e dei comandanti ad usarle.

"Questa è spesso solo una soluzione a breve termine poiché i politici non restano in circolazione per molto tempo e qualsiasi soluzione a lungo termine, come altre soluzioni politiche o diplomatiche, spesso richiede molti anni, quindi tendono a optare per soluzioni di breve termine", ha osservato Cole, aggiungendo che attraverso gli attacchi con droni, i leader "trasferiscono il rischio di combattimento dai nostri ragazzi ai civili nelle aree in cui si stanno verificando conflitti e penso che questo abbassi la soglia" del loro utilizzo.

Inoltre l'osservatore ha avvertito che è noto che i militari che usano i cosiddetti "droni" di precisione eseguono attacchi di successo ma in realtà giocano col fuoco. “Non vediamo mai le immagini di incidenti od obiettivi mancati. Ciò alimenta l'idea di Hollywood della guerra aerea in cui ogni missile colpisce il suo obiettivo il 100 percento delle volte. ”Questo è semplicemente falso" afferma Cole.

Secondo Cole, la nozione di "attacchi precisione con droni" in realtà apre solo aree, come città o paesi, a potenziali attacchi.

"Esiste una reale possibilità che queste nuove munizioni vedano l'ulteriore espansione dell'uccisione mirata con droni", ha avvertito l'osservatore. "Si tratta di un'ulteriore normalizzazione dell'idea di uccisioni extragiudiziali o mirate".

Cole ha aggiunto che gli attacchi dei droni erodono i confini geografici tradizionalmente definiti dei conflitti armati e della sovranità nazionale.

Si ritiene, ad esempio, che gli Stati Uniti abbiano usato un missile R9X modificato nell'attacco del 4 gennaio che ha ucciso il comandante delle guardie rivoluzionarie iraniane Qasem Soleimani a Baghdad.