Vertice NATO, ministri della difesa chiamati a decidere sul ritiro delle truppe dalla Germania

La riunione in videoconferenza tra i ministri della Difesa dei paesi membri della NATO si svolgerà 17 e 18 giugno. Alla vigilia del vertice Stoltenberg ha tenuto una conferenza stampa online, in cui ha detto che tra altre questioni sarà presa in considerazione quella del ritiro di circa 25 mila soldati americani dalla Germania.

Il sefretario generale della NATO ha osservato che Washington negli ultimi anni ha incrementato significamente la sua presenza in Europa mentre i paesi europei stanziano maggiori risorse per la Difesa.

A suo avviso, la presenza delle forze americane e canadesi in Europa è essenziale per l’Alleanza. Stoltenberg ha ricordato che le basi americane per le operazioni in diversi parti del mondo non si trovano negli stessi luoghi vengono effettuate, ma in Europa.

"Il comando della Sesta Flotta degli Stati Uniti che effettivamente pattuglia le coste dell’Africa meridionale si trova in Italia. Per quanto riguarda la Germania, gli Stati Uniti hanno fatto capire che non è stata ancora presa una decisione finale su come e quando ciò accadrà", ha spiegato Stoltenberg.

In Germania si passerà da 50 a 25 mila soldati statunitensi

Nella giornata di ieri il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che Washington intende diminuire il proprio contingente in Germania se quest’ultima non pagherà i debiti per il dislocamento delle truppe americane. "Ridurremo il numero di soldati statunitensi in Germania a 25 mila", ha detto il capo dello Stato americano ai giornalisti alla Casa Bianca. Come dichiarato da Trump, in Germania al momento sono presenti oltre 50 mila militari americani.