Caccia F-15 americano si schianta al largo delle coste britanniche

Un caccia militare F-15C dell'esercito statunitense è precipitato questa notte, attorno alle 4.40 di lunedì 15 giugno, al largo della costa britannica nel mar del Nord. E' stato il 48° stormo dell'aeronautica statunitense "Fighter Wing" a comunicare l'incidente.

"Nel momento dell'incidente l'aeronave si trovava in missione di addestramento di routine con un pilota a bordo", ha dichiarato in una nota l'organo militare senza rendere note le cause ne le condizioni del pilota, che resterebbero sconosciute.

Statement from 48th Fighter Wing



The F-15 crashed at approx 09.40. pic.twitter.com/KcWkD3RFH1 — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) June 15, 2020

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti unità di soccorso e riscatto per le operazioni di ricerca del pilota.

La base di Lakenheath appartiene all'esercito britannico, ed ospita il 48° stormo di aerei da combattimento caccia, conosciuto come Liberty Wing. La base si trova a 130 chilometri a nord est di Londra.