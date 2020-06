Il Tor-M2 anfibio - La Russia prepara una nuova versione del sistema di difesa aerea 'Tor'

"Una variante modificata del Tor-M2 è in fase di sviluppo su di un telaio a ruote specializzato. Il requisito principale per il nuovo veicolo da combattimento sarà la capacità di superare gli ostacoli acquatici”, ha rivelato il Tenente Generale Leonov in un'intervista ai media russi.

Inoltre il generale ha osservato che per equipaggiare le unità di difesa aerea dispiegate nell'Artico e nell'estremo nord, verranno consegnati i nuovi sistemi di difesa aerea Tor-M2DT, ritenuti di "grande importanza" nel contesto del crescente interesse di diversi stati in questa regione.

Che cos'è il Tor-M2

Il Tor-M2 è un sistema missilistico antiaereo tattico per tutte le stagioni progettato per la difesa aerea a livello di divisione durante le operazioni di combattimento e in marcia, proteggendo i centri di comunicazione, i posti di comando e altre strutture.

Può abbattere aerei, elicotteri, missili da crociera radiocomandati, bombe aeree regolabili e pianificanti, droni e altre armi moderne armi ad alta precisione.

La versione denominata Tor-M2DT è progettata specificatamente per le zone artiche grazie ad un sistema di fluidi capace di rendere operativi i mezzi anche a temperature intorno ai -50 gradi C°.