Le navi della flottiglia del Caspio parteciperanno alla parata navale - Video

Di solito in onore della festa della marina si svolgono parate in dieci città russe, tra cui Sebastopoli, Astrakhan, Novorossiysk e Vladivostok. Le navi della flottiglia del Caspio sono già partite per San Pietroburgo per partecipare alla parata navale il 26 luglio in occasione della Giornata della Marina militare russa.

Durante gli ultimi tre secoli la Marina russa ha preso parte in quasi ogni conflitto militare. Secondo il presidente russo Vladimir Putin, la Marina tra le forze militari statali è sempre la prima a utilizzare le ultime tecnologie, sviluppa soluzioni promettenti, garantisce la sicurezza del Paese e dei suoi interessi nazionali ed è in grado di "dare una adeguata risposta a qualsiasi aggressore".