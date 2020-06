Putin: la Russia è leader per lo sviluppo di nuove armi, comprese quelle ipersoniche

"Non stiamo solo modernizzando la nostra tradizionale forza militare, stiamo sviluppando nuovi sistemi. E in questo senso, possiamo dire con certezza che oggi siamo i numeri uno al mondo", ha detto Putin sul canale televisivo Rossiya 1 questa domenica.

Putin ha inoltre affermato che presto altri Paesi potrebbero sviluppare armi ipersoniche.

"Lo dico sempre e ora posso ripetere che le principali potenze militari del mondo avranno certamente le stesse armi che la Russia ha oggi, intendo le armi ipersoniche. Ma finora, dal 2018, nessuno ha armi del genere", ha detto il presidente.

Tuttavia Putin ha aggiunto che la Russia sarà molto probabilmente in grado di difendersi dalle armi ipersoniche quando altri Paesi le svilupperanno.

"Ma penso che potremo sorprendere piacevolmente i nostri partner con il fatto che quando avranno queste armi, con un alto grado di probabilità, avremo un metodo per neutralizzarle", ha detto Putin, aggiungendo che al momento nessun Paese ha la capacità di abbattere missili ipersonici.

Il presidente ha inoltre affermato che la Russia e gli Stati Uniti sono sostanzialmente in pareggio quando si tratta dello sviluppo del complesso di difesa nucleare, sia in termini di vettori che di numero di testate, ma Mosca è all'avanguardia in alcune tecnologie.

"Abbiamo davvero fatto molto per rafforzare la Russia. E nel campo dello sviluppo del complesso di difesa nucleare, manteniamo una parità approssimativa con gli Stati Uniti sia in termini di vettori che di numero di testate, ma tuttavia siamo sicuramente leader nelle nostre tecnologie di prospettiva", ha detto Putin.

Putin ha inoltre sostenuto che, quando l'Unione Sovietica si è dissolta, i Paesi che credevano di aver vinto la Guerra Fredda hanno cercato di "rimodellare il mondo" a loro vantaggio.

Ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che gli Usa avranno un nuovo razzo ipersonico.