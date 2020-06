Media USA rivelano perché la Russia ha davvero motivo di temere una invasione della NATO

La Russia ha buone ragioni storiche per temere un'invasione della NATO, anche se l'idea "sembra folle" agli americani, ritiene l'osservatore militare e giornalista Peter Suciu.

In un recente articolo per The National Interest, Suciu osserva che "sebbene l'idea che la NATO attacchi la Russia possa sembrare inverosimile per la maggior parte degli americani, i russi hanno motivo di temere un'invasione dall'Occidente. Negli ultimi secoli, la Russia è stata ripetutamente invasa da potenze come Svezia, Francia e Germania".

E gli Stati Uniti non sembrano essere da meno, ammette l'esperto, sottolineando che anche Washington "ha partecipato a quella che potrebbe essere considerata una sorta di "invasione" quando le sue truppe furono inviate in Russia durante la guerra civile nel 1918". Suggerendo che questa missione avesse davvero lo scopo di "prevenire l'avanzata tedesca e aiutare a riaprire il fronte orientale in seguito alla firma del Trattato di Brest-Litovsk da parte della Russia comunista", Suciu ha notato che le truppe statunitensi si trovarono a combattere contro i russi dell'Armata Rossa.

Due decenni dopo, i sovietici affrontarono la Germania nazista, i suoi alleati e le risorse materiali ed economiche di tutta l'Europa occupata, affrontando la più grande e brutale invasione della storia umana. La guerra causò la perdita di 26,6 milioni di vite sovietiche e la distruzione di centinaia di città e migliaia di villaggi e circa il 30% di tutta la ricchezza nazionale, incluso gran parte di ciò che fu costruito durante la costosa e difficile industrializzazione degli anni '30.

Alla fine degli anni '80, dopo che il segretario generale sovietico Mikhail Gorbachev accettò di ritirare le truppe sovietiche dalla Germania e di porre fine all'influenza sovietica sull'Europa orientale per porre fine alla guerra fredda, i funzionari americani hanno ripetutamente promesso che la NATO non si sarebbe espansa verso est dopo la riunificazione della Germania. Il 9 febbraio 1990, il segretario di Stato dell'era Bush James Baker promise a Gorbaciov che l'alleanza "non sarebbe stata più di un centimetro ad est" oltre il confine orientale della Germania.

Ma gli Stati Uniti hanno infranto le promesse e, dal 1999, hanno inghiottito tutti i membri del vecchio Patto di Varsavia, insieme a tre ex repubbliche sovietiche e tre ex repubbliche jugoslave.

"Dopo la fine della guerra fredda e lo scioglimento dell'Unione Sovietica, la Russia è probabilmente più vulnerabile, mentre molti dei suoi stati satellite dell'era comunista precedente, tra cui Polonia, Ungheria e Romania, insieme alla Repubblica Ceca e Slovacchia, ora sono membri della NATO", ha rilevato Suciu.

"Pertanto, non sorprende che l'orso russo si sia affilato gli artigli, aggiornando le sue flotte navali e conducendo esercitazioni e manovre militari regolari, mentre sviluppa nuovi armamenti come il suo carro armato T-14 e sottomarini dotati di missili ipersonici. Tale equipaggiamento militare potrebbe essere visto non come miglioramento delle sue capacità offensive, ma piuttosto come deterrenti per garantire che la Russia non debba affrontare una nuova invasione da ovest", ha concluso l'analista.