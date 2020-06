In Iraq sotto attacco missilistico base militare contro truppe Usa

Un razzo ha colpito la base militare irachena di Taji che ospita le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti, secondo il canale televisivo Al-Arabiya.

Al momento non si segnalano danni o vittime.

L'ultima volta che la base militare Taji era stata attaccata è avvenuta a marzo: nell'occasione 3 vennero uccisi ed altri 12 rimasero feriti dopo che 15 missili di medie dimensioni avevano colpito la struttura militare.

A seguito dell'attacco gli Stati Uniti avevano bombardato con raid di precisione 5 depositi di munizioni di proprietà della rete sciita "Kataib Hezbollah" in Iraq. Sei persone sono rimaste uccise nei raid statunitensi contro diverse strutture in Iraq, incluso l'aeroporto di Kerbala in costruzione, avevano fatto sapere le forze di sicurezza irachene.

I militari iracheni avevano condannato l'attacco americano, sostenendo che "ha violato i principi di cooperazione".

Il ministero degli Esteri iraniano aveva protestato contro gli Stati Uniti per la dichiarazione di Washington secondo cui Teheran era responsabile dell'attacco alla base irachena con le forze della coalizione.

In giornata il presidente americano Donald Trump aveva affermato che gli Usa non interverranno più nelle guerre all'estero e non "risolveranno i conflitti di altri popoli".