Sottomarino nucleare francese in fiamme al porto di Tolone

Il sottomarino nucleare francese "Perle" di classe Rubis ha preso fuoco mentre era ancorato nella base navale nella città portuale di Tolone sulla costa mediterranea, ha comunicato la Prefettura navale, aggiungendo che l'incidente non ha implicazioni ambientali come la contaminazione radioattiva.

"Il fumo del sottomarino Perle non è radioattivo. Non c'era combustibile nucleare a bordo. Promemoria: la Francia ha installato sensori in tutto il Paese per rilevare eventuali variazioni di radioattività. Attenzione alle fake news", si afferma in un tweet della Prefettura.

#InterventionSNAToulon Fumées provoquées par incendie sur la Perle ne sont pas radioactives. Aucun combustible nucléaire présent à bord.

Rappel : la France dispose de balises, sur tout le territoire, capables de détecter toute anomalie de radioactivité.

⚠️ Attention aux fakenews — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) June 12, 2020

​Le autorità francesi hanno comunicato che i vigili del fuoco locali sono intervenuti sul posto insieme a squadre di supporto della vicina Marsiglia.

[#InterventionSNAToulon] Arrivée à Toulon renforts spécialisés @MarinsPompiers de Marseille.

Trentaine marins-pompiers et 11 véhicules spécialisés intervention sur sinistre à bord navires.

Coordination action en cours avec équipes @MarineNationale et @SDIS83 déjà sur place. pic.twitter.com/ma23bIa9Q4 — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) June 12, 2020

​Secondo le informazioni ufficiali, a seguito dell'incendio nessuno è rimasto colpito.

Perle è uno dei sei sottomarini nucleari di classe Rubis di proprietà della Marina militare francese. Fu messo in acqua nel 1987 e iniziò le operazioni nel 1993. Da gennaio è attraccato a Tolone per lavori di manutenzione.