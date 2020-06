Sottomarino nucleare "Knyaz Vladimir" entra in servizio nella Marina militare russa

L'ultimo sottomarino strategico missilistico della Russia, lo Knyaz Vladimir, è stato consegnato alla Marina militare, ha riferito il servizio stampa del ministero della Difesa russo.

"Il 12 giugno si è tenuta una cerimonia presso l'impresa Sevmash a Severodvinsk per l'entrata in servizio il sottomarino missilistico strategico Borey-A (955A), lo Knyaz Vladimir nella Marina, e l'innalzamento della bandiera di Sant'Andrea", ha detto il dipartimento. La cerimonia è stata guidata dal capo della Marina, ammiraglio Nikolai Evmenov.

Lo "Knyaz Vladimir" è un sottomarino capo della classe "Borey-A", sottomarini nucleari di quarta generazione. Si differenzia dagli altri "Borey" per i contorni dello scafo, il basso rumore e un sistema di controllo migliorato. Il sottomarino è armato con un sistema missilistico balistico intercontinentale Bulava e moderni siluri.

In precedenza lo "Knyaz Vladimir" ha completato i test in mare ed è arrivato a Severodvinsk, presso lo stabilimento di Sevmash. Il sottomarino si trova nel Mar Bianco dal 12 maggio, i test di controllo sono stati effettuati prima in superficie e poi in posizione subacquea. La parte principale dei test, compreso il lanci odi missili e siluri, si è svolta alla fine dello scorso anno.