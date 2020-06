Il nuovo sottomarino russo "Khabarovsk" stravolgerà la guerra sottomarina - Forbes

I giornalisti della rivista Forbes hanno encomiato il sottomarino russo del progetto 09851 Khabarovsk come "il sottomarino del decennio": una volta che verrà messo in acqua stravolgerà la natura della guerra sottomarina grazie al "gigantesco siluro nucleare semovente Poseidon", si afferma nell'articolo.

"Se i piani della Russia non subiranno cambiamenti, molto probabilmente Khabarovsk sarà il fulcro della guerra antisommergibile occidentale nei prossimi dieci anni, in particolare delle forze navali di Regno Unito e Stati Uniti", si legge in un passaggio dell'articolo.

L'articolo di Forbes si focalizza sugli armamenti del sottomarino: il veicolo sottomarino senza pilota a lunga gittata Poseidon, che secondo i giornalisti della rivista difficilmente sarà intercettabile dai siluri americani Mk 48 Advanced Capability o dai britannici Spearfish. Grazie alla maggiore profondità di navigazione e manovrabilità, questa arma sperimentale russa è fuori portata per le forze anglo-americane.

In aggiunta il potenziale di Poseidon rappresenterebbe una minaccia per le città costiere degli Stati Uniti, ad esempio New York o Los Angeles. In virtù di tutto questo è pressochè scontato che il moderno sottomarino russo diventerà uno dei principali oggetti di analisi per gli analisti militari occidentali.

Poco più di un anno fa nell'impianto della società Sevmash è stato messo in acqua il primo sottomarino nucleare sperimentale col sistema di guida automatizzato Poseidon.