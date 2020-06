Gli USA confermano, i caccia F-15 possono portare bombe nucleari

I test sono stati effettuati in cooperazione con l’aeronautica militare degli Stati Uniti. Le bombe sono state testate in tutte le fasi operative e il team dei laboratori ha "una fiducia eccezionale" nel fatto che le bombe siano adatte per l'uso su questi cacciabombardieri, ha dichiarato il portavoce del laboratorio Steven Samuels, le cui parole vengono citate in una nota della compagnia.

Le bombe sono state lanciate da un'altezza di 7500 metri nel deserto del Nevada. I test si sono svolti a marzo e la notizia su loro è stata resa nota lunedì. I componenti nucleari nelle bombe durante i test sono stati sostituiti con delle imitazioni.

Il comunicato osserva che con i test effettuati è diventato possibile prolungare il periodo di utilizzo di queste bombe, entrate in servizio mezzo secolo fa, per almeno 20 anni e migliorarne la sicurezza e l'efficacia.