Primo ministro polacco vuole che le truppe USA da Germania si trasferiscano in Polonia

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha dichiarato di sperare che alcune delle forze militari statunitensi che dovrebbero essere rimosse dalla Germania vengano trasferite in Polonia.

"Spero profondamente che, a seguito dei molti colloqui che abbiamo avuto... che una parte delle truppe con base oggi in Germania verrà fatta ritirare dagli Stati Uniti... arriverà davvero in Polonia", ha detto Morawiecki a RMF24. "La decisione è ora dalla parte degli Stati Uniti."

Il 5 giugno, Trump ha diretto una riduzione delle forze americane in Germania di 9.500 dalle 34.500 attualmente dispiegate nel paese.

La ritirata delle truppe USA dalla Germania

La mossa era stata presa in considerazione dall'amministrazione Trump dallo scorso settembre, e secondo quanto dichiarato dallo stesso e non ha nulla a che fare con la decisione del cancelliere tedesco Angela Merkel di non partecipare alla riunione del G7 che Trump aveva in programma di ospitare negli Stati Uniti questo mese, riporta il Wall Street Journal.

In precedenza i deputati del partito tedesco Die Linke, la sinistra radicale tedesca, avevano chiesto al governo di annullare l'accordo sulla presenza delle forze armate statunitensi nel Paese, in quanto secondo loro la loro presenza viene usata per creare tensione nei rapporti con Mosca.