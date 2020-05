Putin ordina di espandere le basi militari in Siria

La bozza del protocollo №1 all'accordo sul dispiegamento del gruppo aereo russo in Siria del 26 agosto 2015 è stato approvato dal governo. Dopo aver raggiunto un'intesa con la parte siriana, i dicasteri dovrebbero firmarlo a nome dello Stato russo. Al documento possono essere aggiunte modifiche che non sconvolgano la natura delle disposizioni concordate.

Il contingente militare russo in Siria è stato creato il 30 settembre 2015 per sostenere le forze governative siriane nella guerra contro i gruppi terroristici. Secondo gli accordi siglati da Mosca e Damasco, i militari sono dislocati sul territorio della base aerea siriana di Khmeimim a tempo indeterminato.

Nel 2017 la Russia e la Siria hanno firmato un altro accordo, in base a cui fino ad un massimo di 11 mezzi navali russi, comprese quelle dotate di propulsore nucleare, possono restare al porto di Tartus. È stato inoltre pianificato di espandere il potenziale per la manutenzione delle navi. L'accordo è stato pensato per 49 anni e si rinnova automaticamente per altri 25.