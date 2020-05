Consegnato alla flotta russa il "Knyaz Vladimir", il sottomarino nucleare più moderno

"L'atto di consegna dell'imbarcazione è stato firmato a Severodvinsk", ha detto.

A breve verrà issata la bandiera delle forze navali russe, dopo di che il sottomarino entrerà in servizio della Flotta del Nord.

Nei giorni scorsi "Knyaz Vladimir" ha effettuato un'uscita in mare aperto ed è arrivato a Severodvinsk, presso lo stabilimento di Sevmash. Il mezzo sottomarino è stato nel Mar Bianco dal 12 maggio, i test di controllo sono stati effettuati prima in superficie e poi in immersione. La parte principale dei test, tra cui il lancio di razzi e siluri subacquei, si è svolta alla fine dello scorso anno.

"Knyaz Vladimir" è il sottomarino numero uno del progetto migliorato 955A ("Borey-A"). E' un sottomarino nucleare di quarta generazione. Si differenzia dagli incrociatori del progetto 955 per il design dello scafo, la bassa rumorosità e un sistema di controllo migliorato. Il mezzo è armato con il sistema missilistico balistico intercontinentale Bulava ed i siluri di ultima generazione.