La roulette NATO: città norvegese riceverà sottomarini nucleari alleati contro la sua volontà

In seguito alla vendita di una base navale dismessa, i sottomarini alleati a propulsione nucleare faranno scalo in un porto municipale nella Norvegia artica, contrariamente al volere della gente del posto.

A seguito della vendita della base navale dismessa Olavsvern a Tromsø, nel nord della Norvegia, la pressione della NATO è aumentata per ottenere un altro punto di arrivo per le navi a propulsione nucleare rispetto all'unico porto approvato in Norvegia di oggi, che è Haakonsvern di Bergen nella parte occidentale della paese, ha segnalato l'emittente nazionale NRK.

Le forze armate norvegesi ritengono che sarà sicuro per le navi a propulsione nucleare fare scalo nel porto municipale di Tønsnes a Grøtsund a Tromsø.

Il portavoce del quartier generale delle forze armate norvegesi, Brynjar Stordal, ha dichiarato che le prime navi avrebbero originariamente dovuto attraccare a Tromsø nella prima metà di quest'anno, ma che sono state leggermente ritardate dall'epidemia di coronavirus.

“Ci hanno dato istruzioni politiche per prepararci all'accoglienza di queste navi. Abbiamo quindi collaborato con il comune di Tromsø al riguardo. Non ci immischiamo nella politica ”, ha detto Stordal al quotidiano Klassekampen.

Il comune è vincolato dal Port Act, che implica un dovere di accoglienza per tutti i tipi di navi da guerra. Tuttavia, le autorità locali sono tutto fuorché soddisfatte dall'ormeggio di sottomarini a propulsione nucleare.

“Questa non è una buona soluzione per noi. Preferiremmo non vedere il porto utilizzato per questo scopo ”, ha dichiarato Jarle Heitmann, capogruppo del Partito laburista e presidente della compagnia municipale Tromsø.

Frode Pleym, leader di Greenpeace Norvegia, ritiene che Tromsø sia stata fortemente armata nell'accettare sottomarini a propulsione nucleare.

“Consentire sottomarini a propulsione nucleare nei porti e nelle acque norvegesi è giocare alla roulette russa con persone e natura. O più appropriatamente in questo caso: la roulette NATO. Questo perché il governo e il parlamento non hanno il coraggio di dire di no agli Stati Uniti", ha detto Pleym a NRK.

Ha sottolineato che Tromsø era uno dei comuni che volevano che la Norvegia firmasse il divieto nucleare delle Nazioni Unite e che aveva detto no alle navi a propulsione nucleare e alle armi nucleari a bordo.

La base NATO a Tromsø, Olavsvern, aveva uno speciale bacino sottomarino, ma è stata chiusa nel 2009 e venduta a investitori privati. Da allora la struttura è stata utilizzata come deposito per imbarcazioni piccole e grandi.

La vendita della base di Olavsvern è stata negoziata dall'investitore Gunnar Wilhelmsen, che è ora sindaco di Tromsø, e dal gruppo Olavsvern, per un prezzo di 38 milioni di NOK (3,8 milioni di dollari).

Lo scorso autunno, la società WilNor Govermental Services ha acquisito il 66% delle azioni del gruppo Olavsvern, per conto della Armed Forces Logistics Organization (FLO). Il gruppo Wilhelmsen ha collaborato per diversi anni con le forze armate. L'acquisizione offre quindi alle forze armate l'opportunità di utilizzare la base.

All'inizio di quest'anno, è stato riferito che la base verrà utilizzata per la logistica al fine di rifornire le forze norvegesi e alleate.

Il numero di navi a propulsione nucleare lungo la costa della Norvegia settentrionale è aumentato, ha riferito l'Autorità norvegese per la protezione dalle radiazioni, indicando la sua preoccupazione.

Tromsø è una città nella contea di Troms og Finnmark più settentrionale della Norvegia. Con una popolazione di 65.000 abitanti, è la più grande area urbana della Norvegia settentrionale e la terza città più grande del mondo sopra il circolo polare artico, dopo le russe Murmansk e Norilsk. A volte è soprannominata la "Parigi del Nord".