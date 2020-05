Russia: bombardieri Su-24M completano rifornimento aereo - Video

Gli equipaggi dei Su-24M hanno condotto un rifornimento di carburante in volo.

Gli equipaggi dei bombardieri di prima linea del Su-24M del reggimento aereo del distretto militare meridionale hanno condotto un rifornimento di carburante in volo. Lo ha riferito martedì il ministero della Difesa. Il processo di rifornimento è stato effettuato a una distanza inferiore a 20 metri dall'aerocisterna in nuvole dense. Tutti le manovre sono state eseguite ad altitudini da 4500 metri a 6000 metri con velocità degli aerei di circa 600 km/h. Circa 10 squadre di volo hanno preso parte all'addestramento, con compiti svolti di giorno e di notte, singolarmente e in coppia.