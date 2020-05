Russia: bombardieri Tu-22M3 conducono volo programmato sulle acque neutrali del Mar Nero - Video

I bombardieri Tu-22M3 hanno percorso 4.500 chilometri restando in volo per più di cinque ore. I caccia del Distretto militare meridionale hanno scortato gli aerei a lungo raggio in determinate fasi del percorso, ha riferito il dipartimento militare. Tutti i voli delle forze aerospaziali russe sono effettuati in stretta conformità con le norme internazionali per l'uso dello spazio aereo.

Il Tupolev Tu-22M3

Il bombardiere strategico supersonico bimotore a lungo raggio Tu-22М3 (codifica NATO: Backfire) è progettato per distruggere obiettivi marini e terrestri mediante missili teleguidati e bombe aeree.

I velivoli della serie Tu-22M sono velivoli di tipo convenzionale con ala bassa a scorrimento variabile. La struttura è costituita principalmente da leghe di alluminio, nonché da acciai ad alta resistenza termica, leghe di titanio e leghe di magnesio. L'ala è composta da una parte fissa e pannelli completamente mobili. L'angolo di apertura dei pannelli mobili è compreso tra 20 ° e 65 °.

Venne sviluppato in Unione Sovietica a partire dalla seconda metà degli anni sessante. Man mano è andato perfezionandosi fino alla moderna serie 3. Le sue caratteristiche principali sono la velocità di crociera sostenuta e l’elevata capacità di carico bellico.