L'India schiera altre truppe nella valle di Galwan dopo che la Cina lo rivendica come suo territorio

Oltre 250 truppe dall'India e dalla Cina si erano scontrate in una schermaglia il 5 maggio nella regione del Ladakh durante il pattugliamento delle frontiere. Da allora, le due parti hanno iniziato a schierare truppe aggiuntive in modo aggressivo per rivendicare una valle fluviale, che è rimasta un punto critico dal 1962.

L'India ha schierato ulteriori truppe nella controversa Valle del Galwan dopo che la Cina ha rivendicato la regione come suo territorio e dispiegato centinaia di truppe dell'Esercito di liberazione popolare in dozzine di tende.

Citando fonti di difesa, The Economic Times ha riferito che i soldati vengono inviati da altre aree e nella Valle di Galwan.

"Pare che i rigidi protocolli COVID-19 siano stati sospesi poiché la situazione si è intensificata", hanno detto fonti di difesa indiana.

L'esercito popolare di liberazione ha affermato di aver ripristinato con successo lo status quo nella valle di Galwan, un quotidiano statale, secondo quanto riportato dal Global Times lunedì.

Le truppe di difesa di frontiera cinesi "hanno rafforzato le misure di controllo delle frontiere e hanno fatto le mosse necessarie in risposta alla recente costruzione illegale in India di strutture di difesa lungo il confine nel territorio cinese nella regione della valle di Galwan".

Tuttavia, l'India considera la Valle del Galwan come parte di Aksai Chin, che New Delhi afferma essere suo territorio ma attualmente è sotto il controllo cinese. Lo scorso novembre, l'India ha pubblicato una mappa politica con i dettagli dei confini che mostra Aksai Chin, attualmente amministrato dalla Cina, come parte Ladakh indiano. Il ministero degli Esteri cinese aveva fortemente obiettato la mossa di Nuova Delhi sul Kashmir.

Tuttavia, affermando che la regione della Valle del Galwan era sul territorio cinese, la "fonte militare" ha detto al Global Times che "le azioni della parte indiana hanno gravemente violato gli accordi tra Cina e India in materia di frontiere, hanno violato la sovranità territoriale della Cina e danneggiato le relazioni militari tra i due paesi".

La nuova escalation Cina-India

La recente escalation al confine è iniziata durante l'ultima settimana di aprile, quando i soldati indiani e cinesi sono stati coinvolti in schermaglie durante il pattugliamento, ma la situazione è ulteriormente peggiorata dopo che le truppe sono state coinvolte in scontri nel lago Pangong Tso nel Ladakh orientale il 5 maggio, seguite da Naku La in Sikkim il 9 maggio.

Il capo generale dell'esercito indiano Manoj Mukund Navrane aveva affermato che le lievi ferite subite dalle truppe erano dovute al "comportamento aggressivo di entrambe le parti". Pechino "ha esortato l'India a incontrare la Cina a metà strada, evitare azioni che potrebbero complicare la situazione delle frontiere e creare condizioni favorevoli per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, la pace e la stabilità della zona di frontiera".

L'attuale situazione di stallo tra i due paesi è la più lunga dalla 73 giorni di scontro a Doklam nel 2017. I paesi condividono un confine vagamente delimitato di 4.000 km, che rimane una questione di conflitto tra i due vicini.