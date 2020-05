Covid-19, riprendono a giugno le esercitazioni sospese in Europa

Con l'allentamento dell'emergenza sanitaria in Europa, la Nato è intenzionata a tornare rapidamente operativa e riprendere le esercitazioni congelate a partire da metà marzo a causa della crisi pandemica.

"Dopo un'attenta valutazione e pianificazione tra gli Stati Uniti Army Europe e il Ministero della Difesa polacco" si legge in una nota del quartier generale del U.S. Army Europe (USAEUR), l'esercitazione Allied Spirits, collegata a Defender Europe 20, originariamente prevista per il mese di maggio, avrà luogo dal 5 al 19 giugno presso l’area di addestramento di Drawsko Pomorskie in Polonia.

L'esercitazione subirà delle modifiche dal suo disegno originario, tenuto conto della pandemia e delle misure e dispositivi di sicurezza che dovranno essere utilizzati, per tutelare la salute dei militari e del personale coinvolto. Ai giochi di guerra prenderà parte l'aviazione polacca e i due eserciti parteciperanno a simulazioni navali.

All'evento prenderanno parte 6.000 militari dell'esercito polacco e Usa. Di questi circa 4.000 soldati statunitensi arriveranno dalla cavalleria, brigate d'assalto, infanteria e aviazione, mentre i 2.000 soldati polacchi appartengono a unità aviotrasportate, di cavalleria e meccanizzate.

L'esercitazione si terrà sotto la direzione del 7° Comando di Addestramento dell'Esercito, esperto negli addestramenti in contesto multinazionale e su test di comunicazione sicure tra i membri dell'Alleanza Atlantica.

Allied Spirits è collegata a Defender Europe -20, una serie di esercitazioni che coinvolge diversi Paesi della Nato e che era stata interrotta a causa dell'insorgere della pandemia Covid-19 e dello stop ai movimenti delle truppe militari Usa.

Adesso l'intenzione del quartiere generale Nato è quella di riprendere ulteriori esercizi nei prossimi mesi. Già in corso la pianificazione di esercitazioni in Germania, nell'area di addestramento di Bergen-Hohne, con il comando tedesco, nella regione baltica a cui parteciperà l'artiglierà e le unità aeree, e nei Balcani e Mar Nero a cui prenderà parte la 173° brigata aerea.

"Questi esercizi utilizzeranno molti degli obiettivi formativi originali di DEFENDER-Europa 20 per migliorare la prontezza e l'interoperabilità tra militari statunitensi, alleati e partner" si legge nel comunicato.