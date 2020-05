Firmato primo contratto di fornitura a un paese estero dell'ambulanza blindata russa "Tiger"

Non si dovrebbe sparare sulla Croce Rossa, però mai dire mai. Anche per questo motivo la Russia produce una speciale ambulanza blindata chiamata ‘Tiger’.

Proprio una fornitura di questo particolare veicolo medico è stata richiesta al produttore russo e ora un lotto di modelli Tiger BMA verrà inviato per la consegna.

Alexander Krasovitsky, direttore generale della S.r.l. Società Militare-Industriale, l’azienda produttrice del mezzo, ha dichiarato in un’intervista ai media russi:

"Oggi abbiamo stipulato un contratto di fornitura per un lotto di veicoli medici corazzati Tiger BMA a un paese straniero. Non abbiamo il diritto di rivelare esattamente dove e quanti veicoli, a causa di una serie di obblighi", ha detto.

Krasovitsky ha osservato che questa auto blindata può essere utilizzata non solo in condizioni di combattimento, ma anche in caso di catastrofi. A differenza dei normali veicoli medici, le Tigri BMA possono prelevare non una ma quattro vittime dall'area del disastro ed è possibile fornire assistenza medica in viaggio.

"Posizioniamo la "BMA Tiger" non solo come veicolo puramente medico, ma anche come veicolo con un volume riservato maggiore. Il modello può essere utilizzato come base per la creazione di veicoli di comando e di personale, posti di comando mobili altamente rapidi, apparecchiature di comunicazione, macchine da guerra elettroniche e così via", ha aggiunto.

Есть!: Бронированный медицинский автомобиль ТИГР АЙБОЛИТ pic.twitter.com/ftJxwvR9k0 — Победа 75 #PutinTeam (@Betti8Bet) June 16, 2017

​I veicoli blindati "Tiger" sono una famiglia di veicoli fuoristrada polivalenti russi. La macchina è progettata per trasportare persone e merci varie su strade e fuoristrada, nonché per l'installazione di varie attrezzature. A seconda della modifica, la Tiger è in grado di trasportare da sei a dieci persone, incluso il conducente, o fino a 1,2 tonnellate di merci e attrezzature.