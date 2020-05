B-52 in volo su New Orleans perde un pezzo - Foto

Durante un volo tributo su New Orleans in onore dei medici che hanno combattuto il COVID-19 venerdì, un pannello di accesso di un bombardiere B-52 Stratofortress dell'aeronautica statunitense è caduto, precipitando su una proprietà privata senza provocare danni.

In genere i B-52 lanciano munizioni ad alto potenziale su bersagli nemici e alcuni sono in grado di trasportare armi nucleari, ma il 1° maggio un B-52, mentre conduceva un volo in onore dei primi soccorritori del COVID-19, ha accidentalmente lasciato cadere qualcos'altro: un portello di accesso impropriamente chiuso prima del volo.

La consociata locale della CBS, 4WWL, ha riferito per prima dell'incidente, rilevando che il Capitano Christopher Sullivan dell'aeronautica americana ha comunicato che nessuno è rimasto ferito dal dettaglio dell'aereo caduto, e che è stato trovato su una proprietà privata e restituito all'Aeronautica.

Sullivan ha affermato che l'incidente verrà comunque messo sotto indagine, ma che l'aereo stesso non ha corso il rischio di precipitare. L'aereo da cui è caduto il pezzo è stato costruito nel 1961.

Le foto condivise dalla sede di ABC a Baton Rouge, WBRZ News, mostrano il pezzo staccatosi dall'aereo nella mano di una persona, che sembra essere lungo circa 30cm.

​Due B-52 hanno effettuato un sorvolo su New Orleans e Baton Rouge venerdì mattina, vicino alla base aeronautica di Barksdale scortati da due caccia F-15 Eagle.

Il team acrobatico Blue Angels della Marina americana dovrebbe sorvolare la città in un tributo simile mercoledì; qui si spera che tutto rimanga intatto e in cielo.