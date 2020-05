Russia e la Turchia conducono ottavo pattugliamento congiunto a Idlib

I militari russi e turchi hanno condotto martedì l'ottavo pattugliamento congiunto dell'autostrada M-4 a Idlib, in Siria, ha dichiarato il Centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria.

"In conformità con gli accordi tra i presidenti della Federazione Russa e della Turchia, raggiunti il ​​5 marzo 2020 a Mosca, il 5 maggio si è svolto l'ottavo pattugliamento congiunto russo-turca della sezione autostradale M-4 nella zona di de-escalation di Idlib che collega Aleppo e Latakia. Il percorso è stato allungato del doppio rispetto alle pattuglie precedenti", afferma il rapporto.

Si noti che due BTR-82A e un blindato "Tigr" sono stati coinvolti nel pattugliamento congiunto. Inoltre, il movimento della colonna è stato monitorato dall'aria dai droni delle forze aerospaziali russe.

Il primo pattugliamento congiunto russo-turco della sezione autostradale M-4 nella zona di de-escalation di Idlib ha avuto luogo il 15 marzo 2020, il secondo il 23 marzo 2020, il terzo l'8 aprile 2020, il quarto il 15 aprile 2020, il quinto il 21 aprile 2020, il sesto il 28 aprile 2020 e il settimo il 30 aprile 2020.