Boeing presenta primo drone da combattimento con intelligenza artificiale

La compagnia costruttrice di aerei americana Boeing ha presentato il primo drone da combattimento basato sull'intelligenza artificiale per l'aeronautica militare australiana, ha dichiarato la divisione australiana della compagnia in una nota.

"Un gruppo industriale australiano guidato da Boeing ha svelato il primo veicolo aereo senza pilota Loyal Wingman per la Royal Air Force australiana, un evento storico per la compagnia e il Commonwealth", ha dichiarato la nota.

Come notato dalla società il drone, che utilizza l'intelligenza artificiale per espandere le capacità delle piattaforme con e senza pilota, è il primo a essere progettato e prodotto in Australia da oltre 50 anni. La società ha aggiunto che sono previsti in totale tre di questi prototipi.

© REUTERS / The Boeing Company Boeing presenta il drone Loyal Wingman

All'inizio del 2019, il Dipartimento della Difesa australiano ha annunciato che stava investendo circa $ 40 milioni nello sviluppo di un progetto militare di veicolo aereo senza pilota in collaborazione con la società americana Boeing. È stato riferito che il drone sarà in grado di "usare l'intelligenza artificiale per volare da solo o per supportare velivoli con equipaggio, mantenendo una distanza di sicurezza tra altri velivoli".