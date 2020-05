Flotta del Nord della Russia monitora navi NATO nel Mare di Barents - Ministero della Difesa

La flotta del Nord della marina russa sta monitorando le attività di un gruppo di navi della NATO che ha attraversato il mare di Barents lunedì mattina, ha dichiarato il National Defence Operations Center.

La dichiarazione afferma che il gruppo comprende tre cacciatorpediniere navali statunitensi, il Porter, il Donald Cook e il Franklin Roosevelt, nonché il Kent, una fregata britannica.

I cacciatorpediniere USS Porter e Donald Cook sono equipaggiati con missili da crociera Tomahawk e sistema di difesa missilistico Aegis. Le navi sono generalmente schierate permanentemente in Europa presso la base militare spagnola a Rota.

Insieme alle basi terrestri della difesa antimissile di Aegis in Polonia e Romania, questi cacciatorpediniere fanno parte del "Phased, Adaptive Approach for Missile Defence in Europe", strategia per proteggere il continente dalle minacce dei missili balistici.