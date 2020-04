Truppe aviotrasportate russe si paracadutano dal confine inferiore della stratosfera

Il personale militare delle forze aeree russe, per ordine del ministro della Difesa Sergey Shoygu, ha eseguito un salto di paracadute di gruppo nell'Artico da un'altitudine di 10.000 metri, un'impresa mai fatta prima.

"Per la prima volta nella storia del mondo, abbiamo condotto un lancio di gruppo con speciali paracadute in condizioni artiche da un'altezza di 10.000 metri utilizzando attrezzature per l'ossigeno e successivamente completando missioni di addestramento al combattimento. Nessuno lo ha mai fatto prima", ha aggiunto il Ministro della Difesa Yunus -Bek Evkurov ha detto.

Il viceministro ha dichiarato che l'operazione è stata effettuata su ordine diretto del ministro della Difesa, Sergey Shoygu.

I paracadutisti, ha aggiunto Yevkurov, hanno usato un "sistema di paracadute per usi speciali di prossima generazione".

Come osservato dal Ministero della Difesa, oltre ai nuovi paracadute, i militari hanno testato le attrezzature per l'ossigeno, dispositivi di navigazione, attrezzature e uniformi speciali . Il salto è stato effettuato da un aereo da trasporto militare Il-76.