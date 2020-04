La Marina americana ha riscontrato un'anomalia nell'infezione dell'esercito su una portaerei

L'epidemia di coronavirus sulla portaerei della Marina statunitense Theodore Roosevelt si è rivelata anormale in termini di statistiche, scrive Popular Mechanics.

Il fatto è che metà del personale militare con risultati positivi del test COVID-19 non ha sintomi della malattia: si tratta di uomini e donne in buona salute di età inferiore ai trenta anni. Si noti che in tutto il paese la percentuale di portatori asintomatici è del 25% sul numero totale d'infetti, riporta Popular Mechanics.

840 persone sono state infettate sulla nave, un soldato è morto. Più di quattromila persone sono state riportate sulla terraferma. Parte dell'equipaggio della portaerei rimane a bordo e garantisce il funzionamento dei sistemi navali.

La nave è ormeggiata nella base militare di Guam. Secondo la marina, la nave rimane in servizio nonostante l'epidemia di coronavirus tra l'equipaggio.

Il capitano della portaerei Brett E. Crozier era stato precedentemente rimosso dall'incarico dopo che la sua lettera alla dirigenza nella quale richiedeva di far sbarcare la maggior parte dell'equipaggio a terra era apparsa sui media. Il Ministro della Marina Thomas Modley, che in precedenza aveva criticato pubblicamente in termini duri le azioni del capitano, ha presentato un rapporto al Segretario alla Difesa chiedendo le sue dimissioni, che gli sono state concesse.

Secondo la Johns Hopkins University, il numero totale di casi di infezione da coronavirus negli Stati Uniti ha raggiunto 924.865 persone. Sono morti 53.070 pazienti. Gli Stati Uniti sono al primo posto tra tutti i paesi del mondo sia per numero di casi che per numero di decessi per COVID-19.