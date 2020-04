La Germania non comprerà gli F-35 per sostituire i Tornado

L'anno scorso, Berlino ha annullato i piani per l'acquisto dell'aereo da combattimento stealth F-35 di Lockheed Martin al fine di sostituire i cacciabombardieri Tornado, in servizio nelle forze armate tedesche dai primi anni '80.

I funzionari del Ministero della Difesa tedesco hanno indicato i legami transatlantici come una delle ragioni per cui il caccia F-18 degli Stati Uniti potrebbe diventare l'aereo da guerra scelto dalla Bundeswehr per sostituire la sua flotta di cacciabombardieri Tornado.

In una lettera inviata ai legislatori all'inizio di questa settimana e vista da Defense News, i funzionari hanno sottolineato che "la decisione (sull'acquisto degli F-18) consolida il partenariato transatlantico e sostiene la nostra credibilità all'interno della NATO".

Questa dichiarazione è arrivata dopo che il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer ha descritto la mossa come una semplice proposta. La dichiarazione è seguita al segretario stampa del ministero della Difesa tedesco che ha dichiarato martedì che "non esiste ancora una decisione formale sul successore del Tornado".

Le osservazioni sono volate di fronte alle notizie secondo cui il governo tedesco avrebbe confermato che i Tornado saranno sostituiti da Eurofighter e Boeing F-18 statunitensi.

Il portavoce del Ministero della Difesa tedesco Arne Collatz-Johannsen è stato precedentemente citato dall'AFP affermando che “raccomandiamo una soluzione mista che manterrebbe il settore europeo della difesa in piena attività e che, per quanto riguarda meno di un terzo del totale, potrebbe provenire da fornitori extraeuropei”.

L'AFP ha anche citato una fonte anonima che conferma precedenti rapporti secondo cui i piani del governo prevedono l'acquisto di 90 Eurofighter realizzati da Airbus e 45 F-18; 30 degli F-18 saranno equipaggiati per trasportare bombe nucleari americane.

Durante una visita a Washington nel settembre 2019, il ministro della Difesa tedesco ha riferito che l'aereo da guerra che sostituirà il Tornado dovrebbe affrontare "senza soluzione di continuità" un duplice ruolo che prevede che l'aereo funga sia da cacciabombardiere da guerra convenzionale e che mantenga la capacità di trasportare bombe nucleari B61 degli Stati Uniti.