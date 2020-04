Casi di COVID-19 rilevati su 40 navi militari degli USA

I casi di contagio dal coronavirus tra marinai sono stati verificati su 40 navi militari statunitensi. Lo riportano i media americani, citando fonti nella US Navy.

Al momento ci sono 26 navi della marina militare statunitense con marinai positivi al coronavirus. Tutte queste navi si trovano in porto ed hanno un numero basso di persone contagiati a bordo, riporta il portale The Hill, citando un ufficiale della marina militare degli USA.

Sono stati confermati casi di contagio su altre 14 navi, però i militari che avevano contratto il virus ora risultano guariti.

Non viene precisato su quali navi siano stati rilevati risultati positivi a tamponi per il COVID-19.

Secondo gli ultimi dati, i casi di contagio dal coronavirus tra i militari della US Navy sono 1.298, la maggior parte di cui registrata sulla portaerei Roosevelt, che è stata costretta ad attraccare al porto di Guam il 27 marzo in relazione al focolaio della malattia identificato sulla nave.

Coronavirus sulla portaerei Roosevelt

Proprio sull’isola di Guam, territorio degli USA, nell'oceano Pacifico occidentale, è avvenuto il primo decesso dal COVID-19 nella marina militare degli Stati Uniti.

Secondo gli ultimi dati, sono stati accertati 777 casi di contagio dal coronavirus tra i marinai della portaerei Roosevelt, di cui 63 sono guariti. E’ il 60% dal numero totale dei contagiati nella US Navy.

Il capitano della portaerei Brett Crozier è stato esonerato dall'incarico dopo che la sua lettera al Pentagono con un’urgente richiesta di far scendere la maggior parte dell'equipaggio a terra era stata diffusa dai media. Il ministro ad interim della US Navy Thomas Modly, che aveva criticato le azioni di Crozier pubblicamente in maniera dura, nella settimana scorsa ha rassegnato le dimissioni, che sono state accettate dal capo del dipartimento della Difesa.