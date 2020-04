Iran risponde a Trump: "Gli Usa dovrebbero pensare a salvare il proprio esercito dal COVID-19"

"Gli USA dovrebbero pensare a salvare i propri militari dal coronavirus, anziché minacciare gli altri". Così il portavoce dello Stato Maggiore Generale dell'Esercito iraniano, il generale di brigata Abolfazl Shekarchi ha commentato le ultime dichiarazioni della Casa Bianca all'agenzia ISNA.

Ha poi aggiunto che gli Usa dovrebbero ritirare i propri uomini dalla regione e riportarli in Patria, per sostenere la popolazione nella lotta contro il coronavirus, così come stanno facendo i Basij e l'esercito in Iran.

Poco prima, Donald Trump in un tweet, aveva dichiarato di aver dato ordine alle forze statunitensi di sparare sulle navi da guerra iraniane.

"Ho dato istruzioni alla Marina degli Stati Uniti di affondare qualunque cannoniera iraniana se si avvicineranno alle nostre navi in mare", ha scritto il tycoon.

Agli inizi di aprile il presidente USA aveva accusato l'Iran di avere un piano per attaccare l'Iraq, avvertendo Teheran che se questo fosse avvenuto, avrebbe pagato un "alto prezzo".

Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha replicato dicendo che "la Repubblica Islamica non inizia le guerre, ma dà lezioni a chi lo fa".