Il robot russo Marker diventerà un vettore di droni kamikaze

In futuro, la piattaforma di combattimento robotica russa ‘Marker’, sarà armata con droni kamikaze, ha dichiarato Vitaly Davydov, capo del Consiglio scientifico e tecnico del Fondo per la Ricerca Avanzata della Federazione russa.

"Si prevede di equipaggiare il Marker con veicoli aerei senza pilota che forniscono sia la ricognizione che la distruzione di obiettivi nemici", ha detto.

Davydov ha spiegato che si tratterà di un fuoco di sbarramento compiuto da droni che distruggeranno i bersagli con il loro stesso colpo – in altre parole di droni kamikaze.

La piattaforma robotica sperimentale Marker è stata presentata per la prima volta nell'ottobre del 2019 nel poligono di Magnitogorsk per i sistemi robotici complessi.

Il progetto è implementato dalla società Tecnica Android in collaborazione con il Fondo per la Ricerca Avanzata. I lavori sono iniziati a marzo 2018. Dall'autunno del 2019, sono state create due piattaforme monitorate, dotate di un modulo unificato per il carico utile e un modulo di avvio del cluster di droni.

Sul modulo per il carico è possibile installare due set di armi contemporaneamente, che possono essere utilizzati indipendentemente l'uno dall'altro. Il mezzo consente il funzionamento autonomo di un grande gruppo di veicoli aerei senza equipaggio, ognuno dei quali può svolgere compiti sia come parte di un gruppo che individualmente.

Fondo per la Ricerca Avanzata

E’ un fondo statale il cui scopo è di facilitare l'attuazione della ricerca e dello sviluppo nell'interesse della difesa e della sicurezza della Federazione, associato a un elevato grado di rischio e voluto al fine di conseguire risultati qualitativamente nuovi nelle sfere militare-tecniche, tecnologiche e socioeconomiche, nell'interesse della modernizzazione delle forze armate russe, nonché sviluppo e creazione di tecnologie innovative e produzione di prodotti ad alta tecnologia in campo sia militare che civile.