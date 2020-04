Prova di fuoco e sabbia: testato in Siria dai militari russi il nuovo carro armato Armata T-14

Come spiegato dal ministro del Commercio e dell'Industria russo, il carro armato T-14 Armata non ha analoghi al mondo ed è costantemente sottoposto ad ulteriori cicli di test ed aggiornamenti.

Sembra che uno dei mezzi da combattimento corazzati più tecnologicamente avanzati dell'arsenale militare russo, il carro armato da battaglia principale T-14 Armata, sia stato sottoposto a test in Siria,teatro di un violento conflitto armato in corso dal 2011.

Come spiegato dal ministro del Commercio e dell'Industria russo Denis Manturov, tali test aiutano a capire come il carro armato si comporti sul campo di battaglia in condizioni reali e consentono di far emergere eventuali problemi prima che il veicolo diventi disponibile per l'esportazione.

Il ministro ha inoltre sottolineato che il carro armato non ha analoghi nel mondo e che è costantemente sottoposto ad ulteriori cicli di test ed aggiornamenti.

Armata T-14 è attualmente l'unico carro armato di terza generazione del dopoguerra al mondo, progettato per combattimenti diretti e supporto ravvicinato alla fanteria.

Le caratteristiche chiave del carro armato includono una torretta telecomandata senza pilota e una capsula particolare che ospita l'equipaggio del mezzo militare.