Pilota russo di MiG-31 filma un incontro con un caccia della NATO - Video

Nel filmato si può vedere come il caccia russo si avvicina all'F-16 e saluta il pilota dell'aereo NATO. La didascalia video non dice quando si è verificato l'incidente.

Il MiG-31 è un caccia supersonico russo di quarta generazione progettato per intercettare e distruggere bersagli aerei in qualsiasi condizione meteorologica, in grado di raggiungere velocità fino a 2500 chilometri all'ora.

L'F-16 è un combattente multiruolo di quarta generazione negli Stati Uniti. La sua velocità massima è di 2120 chilometri orari.